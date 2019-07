TESSIER, André



À Montréal, le 16 juillet 2019, est décédé, à l'âge de 57 ans, Monsieur André Tessier, résident de Montréal et natif de Sorel, fils de feu Floriane Fagnan et de feu Jean-Louis Tessier.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Micheline Tessier (Jean-Paul), Jean-Pierre Tessier (Odette), Michel Tessier (Yasmina), ses neveu et nièces : Annie Tessier, Caroline Tessier, Stéphane Plante, Marie-Josée Tessier, Isabelle Plante et Sophie Tessier ainsi que leurs enfants, plusieurs amis et collègues de travail.Nous désirons souligner les soins exceptionnels donnés par le personnel du CHUM.Prière de ne pas envoyer de fleurs mais plutôt, faire un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du CHUM.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Toutefois il y aura une période de commémoration et recueillement le samedi le 27 juillet entre 13h00 et 16h30 au :1212 RUE PANET, MONTRÉAL(Places de stationnement limitées)