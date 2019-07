Le « Car Spotting », vous connaissez?

À l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, les animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer ont abordé le sujet d’un phénomène qui attire bien des adeptes, le « Car Spotting ».

En premier lieu, les deux animateurs ont dévoilé tous les détails concernant la Chevrolet Corvette 2020.

Ils sont également revenus sur une enquête menée par Germain au cours de laquelle il s’est glissé dans la peau d’un consommateur qui désirait magasiner la voiture neuve la moins chère au pays.

Les deux animateurs ont ensuite reçu Olivier Lessard-Huard. En plus de présenter au grand public ce qu’est le « Car Spotting », il a élaboré sur son cheminement et ses plus belles prises.

Antoine a glissé quelques mots sur les Audi Q8 et Hyundai Veloster N qu’il venait d’essayer. Alors qu’il était de retour du lancement de la version diesel du Mazda CX-5, il a livré ses impressions sur ce VUS compact et l’avenir de ce type de motorisation dans le segment. Rappelons que General Motors a retiré l’option du diesel pour ses Chevrolet Equinox et GMC Terrain.

Comme le veut la tradition, l’émission s’est terminée par les questions du public auxquelles ont répondu les deux confrères.

