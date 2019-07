Les rues de Montréal reviennent en 1970

Le tournage du film américain Spinning Gold a pris d’assaut les rues de Montréal la semaine dernière. Et d’après les premières images partagées par Michelle Monaghan, Neil Patrick Harris et Jay Pharoah, le long métrage nous plongera au cœur des années 1970, afro et pantalons à pattes d’éléphant inclus.

Retraçant le parcours du célèbre producteur de musique Neil Bogart, qui a contribué à lancer les carrières de Donna Summer, The Village People, Parliament et KISS, Spinning Gold mettra également en vedette plusieurs acteurs et chanteurs connus, qui joueront des légendes vivantes du showbiz, comme Samuel L. Jackson (George Clinton), Steven Strait (Gene Simmons), Jazmine Sullivan (Gladys Knight), Sam Nelson Harris (Paul Stanley) et Jason Derulo (Ronald Isley).

Photo courtoisie, Instagram

Ce drame biographique est écrit et réalisé par Timothy Scott Bogart, le fils de Neil Bogart, qui sera défendu au grand écran par Jeremy Jordan, un acteur de Broadway. Michelle Monaghan campera sa femme, Beth Weiss.

Gelato à la rescousse

Après quelques jours à Baie-d’Urfé, en banlieue ouest de Montréal, les tournages de Spinning Gold se sont déplacés du côté de Notre-Dame-de-Grâce au cours du week-end, plus précisément au coin des rues Sherbrooke et Harvard.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

L’équipe du long métrage a reçu un accueil chaleureux du voisinage, se faisant même offrir des gelatos pour mieux combattre les températures torrides, gracieuseté de Sandrine Campeau, propriétaire de Sandrine Confections, un nouveau commerce de confiseries artisanales du quartier. Son geste n’est pas passé inaperçu puisque le lendemain un producteur de Spinning Gold s’est arrêté pour effectuer une commande de groupe.

« C’est bien qu’ils encouragent les commerces locaux, déclare Sandrine Campeau au Journal. Et c’est aussi super excitant d’observer un tournage d’aussi près. Je vois tout derrière ma vitrine ! »

« J’adore Montréal »

Malgré la chaleur accablante, les comédiens de Spinning Gold semblent beaucoup apprécier la métropole, à commencer par Neil Patrick Harris, qui interprétera le gérant de KISS à l’écran. L’acteur de How I Met Your Mother, qui s’est laissé pousser une moustache typiquement 1970 pour l’occasion, s’est entraîné au cerceau en compagnie d’un artiste du festival Montréal Complètement Cirque dans un local de pratique du collectif québécois des 7 doigts.

De son côté, Michelle Monaghan a indiqué qu’elle adorait la ville sur Facebook. L’actrice des films Mission Impossible a également mis en ligne plusieurs photos d’elle sur lesquelles on peut apprécier ses looks rétro-disco.

Photo courtoisie, Instagram

Quant aux comédiens Jay Pharoah et James Wolk, ils exhibent fièrement sur Instagram leurs crinières et leurs favoris sortant d’une autre époque.

Le réalisateur Timothy Scott Bogart et son équipe continueront d’aligner les tournages extérieurs au cours des jours à venir. L’action se transportera ensuite en studio, où plusieurs techniciens s’affairent déjà à monter les décors, selon nos informations.

► Selon Deadline Hollywood, une jeune chanteuse pop connue devrait bientôt hériter du rôle de Donna Summer.