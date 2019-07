Prendre un électrocardiogramme avec sa montre est maintenant possible au Canada

Annoncée en grande pompe en décembre dernier et déployée ailleurs dans le monde depuis, l’application ECG, conçue pour l’Apple Watch Series 4, est finalement disponible au Canada depuis lundi.

Déjà déployée aux États-Unis, en Europe et à Hong Kong, l’application est capable d’enregistrer un électrocardiogramme à partir d’électrodes intégrées au dos de la montre. L’utilisateur n’a qu’à appuyer son doigt sur la «Digital Crown» au revers du cadran et en seulement 30 secondes, l’application ECG vous indiquera si votre cœur bat à un rythme normal. Elle est également en mesure d’analyser les résultats et d’identifier de possibles signes de fibrillation auriculaire, un trouble de rythme cardiaque.

L’application ne peut cependant pas détecter les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et d’autres troubles cardiaques comme l’hypertension artérielle.

Les données enregistrées sont automatiquement stockées dans l’application Santé de l’iPhone. L’utilisateur peut par la suite transmettre ces informations à son médecin de famille.

Les notifications d’arythmie sont également maintenant disponibles au Canada. La montre vérifie occasionnellement le rythme cardiaque de son détenteur lorsqu’il est au repos. Si la fréquence cardiaque est irrégulière et que la fonction des notifications est activée, l’utilisateur recevra une alerte et pourra ensuite consulter son médecin.

En plus de l’arrivée de l’application ECG, la plus récente mise à jour du logiciel d’exploitation de la Apple Watch Series 4 contient des mises à jour de sécurité, notamment pour l’application Walkie-talkie.