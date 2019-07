Ta propre famille est parfois une nuisance

Ça m’a peiné d’entendre toutes les méchancetés envers la DPJ à l’occasion du décès de cette petite fille de Granby. Moi-même un enfant de la DPJ, je fus pris en charge après le signalement d’une enseignante au primaire. Mes parents ont tout essayé pour ne pas qu’on me « kidnappe » comme ils disaient.

Heureusement, personne ne les a écoutés. Je fus placé dans une famille d’accueil de l’âge de 10 à 18 ans. Des gens généreux qui avaient à cœur mon bonheur et qui m’ont adopté. Je remplaçais l’enfant qu’ils n’avaient jamais eu. Mes parents ont bien essayé de me récupérer, mais leur incapacité à prendre soin de moi a toujours été détectée par les intervenants.

Quand je fus bien installé sur le marché du travail grâce à mes études en plomberie, je me suis fait une blonde et nous avons décidé d’avoir des enfants. C’est à ce moment-là que l’envie de renouer avec ma famille biologique s’est fait ressentir le plus fort. Même si ma blonde aimait très fort mes parents adoptifs, elle m’a encouragé dans ma volonté de renouer avec mes vrais parents.

Mais quelle expérience douloureuse ce fut ! Non seulement ça m’a confirmé leurs profonds déséquilibres mentaux, mais comme ils ont eu deux enfants après moi, j’ai pu constater à quel point le fait d’avoir passé leur vie dans ce milieu dysfonctionnel avait fait d’eux des adultes aussi fuckés que leurs parents. Merci la vie ! Merci la DPJ ! Merci papa et maman !

Un gars

Rien n’est parfait en ce bas monde et même si certains organismes publics comme la DPJ peuvent faire à l’occasion de mauvais coups, ils peuvent aussi en faire d’excellents. Et votre cas le prouve bien. C’est pourquoi il importe toujours de se montrer prudent dans les jugements qu’on pose à son endroit.