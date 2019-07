Tragédies estivales

Ces histoires nous touchent, car elles surviennent lors de baignades, une activité pourtant simple, que tout le monde peut pratiquer. Les victimes sont souvent des personnes vulnérables, comme des enfants. Il faut les surveiller ! Dans le cas de noyades survenues dans le cadre de sports nautiques, on constate que l’absence du port de gilet de sauvetage est souvent en cause.

Quand on parle d’accidents aériens, ça nous donne le vertige. Chaque été, une trentaine d’accidents impliquant des aéronefs surviennent au Québec. On n’a pas encore de chiffres définitifs, mais le bilan de cette année s’annonce lourd.

Surtout, on attend encore avec anxiété des nouvelles du PDG de Savoura, Stéphane Roy, et de son fils Justin, disparus quelque part dans les Laurentides, qu’ils survolaient en hélicoptère. Tout le monde qui connaît quelqu’un d’assez passionné et déterminé pour posséder son propre aéronef et avoir appris à le piloter, devine qu’il s’agit de personnes que leur entourage a toutes les raisons de vouloir retrouver.