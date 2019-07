Un pêcheur rescapé par un comédien

Ce qui devait être une paisible journée de retraite en nature s’est subitement transformé en un des moments les plus intenses de la vie de l’artiste et de Jonathan Fontaine, 21 ans.

Daniel Thomas et le jeune homme profitaient chacun de leur côté des atours de la rivière, à Saint-Gabriel-de-Valcartier, l’un pour s’y baigner en pleine chaleur et l’autre pour y taquiner le poisson en compagnie de quelques amis.

Un cri « viscéral », a révélé l’acteur quelques heures plus tard, après qu’une résidente voisine du lieu de baignade eut contacté Le Journal pour relater l’incident et inciter à la prudence sur la rivière.

« Une fois à une certaine distance, j’ai lancé la ceinture. Il s’est mis à me remercier et je l’ai ramené à la rive. Ce qui était impressionnant et qui m’a fait réaliser qu’il ne niaisait pas, c’était son teint. Il était gris-vert. C’était troublant, je n’avais jamais vu ça. Il m’a dit qu’il était rendu au point où il pensait qu’il allait mourir », relate Daniel Thomas.

« Quand on a touché terre, ç’a été un moment très émouvant. On s’est levé, il m’a pris et on est resté deux minutes dans nos bras », témoigne-t-il, encore sous l’adrénaline du moment.