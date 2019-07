Un sexagénaire porté disparu à Salaberry-de-Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD – La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 60 ans porté disparu depuis dimanche à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie.

Jocelyn Bessette a été vu pour la dernière fois vers 12 h sur la rue Ellen. La SQ a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Bessette mesure 1,67 m (5 pi 6 po) et pèse 72 kg (160 lb). Il a les yeux bruns foncés et les cheveux courts de couleur poivre et sel. Il a également une barbe non rasée grise et noire et il n’aurait pas de dents.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail beige rayé jaune, un short bermuda en jeans noir, des sandales bleues, une casquette noire et des lunettes de soleil.

Selon la SQ, il se déplacerait à pied.

Toute personne qui apercevrait M. Bessette est invitée à communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, au 1 800 659-4264.