Une première bande-annonce pour «Alerte Amber»

MONTRÉAL | TVA a dévoilé lundi une première bande-annonce de la série Alerte Amber, qui sera diffusée sur ses ondes le lundi, à 21 h, à compter du 9 septembre prochain.

Le montage saccadé laisse présager un drame familial haletant, poignant et bouleversant et met tout de suite en contexte la disparition du petit Éliot (Elijah Patrice-Baudelot), un garçon autiste de 12 ans.

C’est autour de l’absence subite de l’adolescent que s’articule la fiction écrite par Julie Hivon (L’Échappée, Qu’est-ce qu’on fait ici?, Tromper le silence, Crème glacée, chocolat et autres consolations), réalisée par Stéphan Beaudoin (Yamaska, L’heure bleue) et produite par Pixcom (Le monstre, Victor Lessard).

Les parents d’Éliot, Jonathan (Vincent Leclerc) et Valérie (Madeleine Péloquin) Charbonneau, ainsi que son grand frère Logan (Lévi Doré), seront évidemment dévastés par l’événement. Une alerte Amber sera déclenchée pour retrouver Éliot, et l’enquête policière de l’Escouade Spéciale pour les Personnes Disparues permettra de retracer les circonstances du drame et de révéler des secrets sur l’intimité du clan Charbonneau. Dans Alerte Amber, chaque minute compte, insiste la bande-annonce.

En entrevue avec l’Agence QMI il y a quelques semaines, les acteurs principaux Madeleine Péloquin et Vincent Leclerc ont indiqué n’avoir jamais eu à jouer des émotions aussi intenses que sur le plateau d’Alerte Amber.

«C’était vraiment très difficile. On devait être dans la perte de contrôle, dans le lâcher-prise. Vincent et moi, on s’est supportés. C’étaient de véritables geysers d’émotions qu’on avait à jouer...», avait notamment affirmé Madeleine Péloquin.