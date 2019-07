Valeur des équipes sportives : les Cowboys toujours au sommet

Pour la quatrième année consécutive, c’est l’organisation des Cowboys de Dallas qui a la plus grande valeur monétaire, selon le top 50 révélé par le magazine «Forbes», lundi.

L’équipe appartenant à Jerry Jones est évaluée à 5 milliards $, ce qui représente 400 millions $ de plus que les Yankees de New York, bons deuxièmes. Le top cinq est complété par le Real Madrid (4,24 milliards$), le FC Barcelone (4,02 milliards $) et les Knicks de New York (4 milliards $).

Si la NFL n’a qu’une seule de ses formations dans le top 5, elle est très présente dans le top 50. En effet, 26 des 50 équipes ayant le plus de valeur proviennent du circuit Goodell. Il y a également neuf équipes du baseball majeur, huit clubs de soccer et sept formations de la NBA.

La Ligue nationale de hockey (LNH) n’est toujours pas présente, alors que les Rangers de New York étaient évalués à 1,55 milliard $ en 2018, selon «Forbes». À titre comparatif, les Saints de La Nouvelle-Orléans sont au 50e échelon et ils ont une valeur de 2,08 milliards $.