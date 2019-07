Vous pouvez vous procurer ces chaussons pour refroidir vos pieds sur Amazon

«Non mais, fa chaud pareil ces temps-ci?», sont probablement les mots que vous avez le plus entendus récemment autour de la machine à café au bureau.

C’est vrai qu’avec la météo des dernières semaines, on se sent plutôt dans un pays tropicale que dans notre province nordique. La sueur perle sur notre front deux minutes après avoir pris une douche et on cherche l’air climatisé comme une denrée rare.

Heureusement pour nous, Amazon a une solution pour éviter à nos pieds d’étouffer.

Les chaussons refroidissants réutilisables Premium Thérapie de Rapid Relief soulagent les gens souffrant de «pied fatigué, douloureux et endolori». Selon la description du produit, ils pourraient même atténuer les symptômes liés à l’arthrite et à une mauvaise circulation sanguine.

Capture d'écran Amazon

Avec sa technologie de «gel-contour», les délicates pantoufles à 21,99$ s’adaptent à la forme de votre pied et restent flexibles une fois gelées. On peut les mettre au congélateur et les réutiliser comme bon nous semble.

«Wow! J’ai souvent les pieds bouillants et je dois admettre que ces petits bijoux sont très alléchants!», confie François, producteur de contenu à porte-monnaie.

Il ne semble pas être le seul à capoter sur les babouches nouveau genre. «Heureux de les avoir trouvés, je n’avais aucune idée qu’un produit comme ça existait! Ça fait une grosse différence pour mes pieds endoloris!» témoigne un client sous l’annonce du produit. «Confortable et cool», renchérit un autre.

Avec la Terre qui se réchauffe, serait-ce le début d’une nouvelle ère de la mode? Seulement l’avenir nous le dira.