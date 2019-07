PICCINI MANNELLA, Teresa

(Thérèse)



C'est avec une grande tristesse que la famille annonce le décès de Thérèse (Teresa) Mannella Piccini survenu le samedi 20 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, épouse de feu Francesco Piccini.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Colette), Nino (Jeannette) et Sandra (Peter), ses petits-enfants Jonathan, Carlo (Alexandra), Jennifer, Bettina (Rafael), Michael (Adrienne), Diana, Michael (Talia) et Lisa (Colby), ses onze arrière-petits-enfants ainsi que son frère Dominique Mannella (Angèle), ses nièces, neveux et autres parents et amis.Elle manquera énormément à tous ceux et celles dont elle a touché la vie. Son sourire et son sens de l'humour nous manqueront toujours.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 25 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que vendredi matin dès 9h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 26 juillet 2019, à 11h en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 7645, rue Du Mans, Montréal, Qc, H1S 2A1 et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Les dons en sa mémoire peuvent être fait à la Société canadienne du cancer ou la Société Alzheimer du Canada.