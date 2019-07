BACHAND (née DAVID), Gisèle



À la Maison de soins palliatifs de Laval, le 20 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Gisèle David Bachand, épouse de feu Jean Bachand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles, Claude (Manon Beaudet), Raymond (Francine Marleau), Jocelyne (Claude Beaulac) et Louise (Danièle Guérin), ses petits-enfants Étienne, Ghislain, Charles, Valérie, Julie, Chloé, Pascale, David, Anne-Marie, Véronique et Lili-Anne et de nombreux arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 26 juillet de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées le samedi 27 juillet à 11h en l'église St-Elzéar, 16, boul. St-Elzéar E., Laval, Qc, H7M 1C2. La famille vous accueillera dès 10h.La famille tient à remercier particulièrement tous les membres du personnel de la Maison de soins palliatifs de Laval, pour leur gentil-lesse, leur générosité et leur compassion. Ils ont permis à notre mère de partir paisiblement et en toute dignité.Au lieu de fleurs des dons pour la Maison de soins palliatifs de Laval seraient appréciés.