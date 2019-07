LAFLAMME, Denis K.



À Saint-Lambert, dans sa maison entouré de ses proches, est décédé Denis K. Laflamme, architecte, le 17 juillet 2019, à l'âge de 81 ans.Outre son grand amour depuis 52 ans, Carole Simard-Laflamme, il laisse dans le deuil ses enfants: Jo-Philippe (Geneviève Prenoveau), Alexis (Jenny Desjardins), Catherine (David Prégent), ses petits-enfants: Marika, Magali, Olivier, Marianne, Noémie et Miro ainsi que son frère Daniel (Monique Séguin) et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 26 juillet de 17h à 21h aux résidences funéraires :307, RUE RIVERSIDE, SAINT-LAMBERTLe service religieux sera célébré à l'église catholique St-Lambert, 41 rue Lorne, le samedi 27 juillet à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Roch Ste-Marie pour le soutien à l'éducation des plus démunis en Haïti, au Burkina Faso et au Pérou.