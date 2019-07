TREMBLAY, Irène



À Laval, le 19 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Irène Tremblay.Elle laisse dans le deuil sa soeur Henriette et son frère Gaston (Marie-Claire Giguère), ses neveux et nièces tout spécialement Sylvie Thibodeau et autres parents amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 25 juillet de 19 h à 21 h et le vendredi 26 juillet dès 9h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 26 juillet à 11h en l'église Saint-Eustache 123, rue Saint-Louis, Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Institut Nazareth.