Des commerçants exaspérés par les travaux majeurs

Sonnés par la fermeture définitive du Shack Resto-Bar, d’autres commerçants de la route de l’Église déplorent les impacts des importants travaux effectués par la Ville de Québec et certains commencent à évaluer leurs options de recours.

Éventrée par d’importants travaux visant le réaménagement de l’artère commerciale, la route de l’Église est devenue un cauchemar pour les clients cherchant à accéder aux commerces qui s’y trouvent.

En fait, l’endroit bourdonne tellement de travaux de toutes sortes depuis quelques années que le propriétaire du Shack Resto-Bar a choisi de mettre définitivement la clé sous la porte ce week-end. Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

« C’est pire que l’enfer, c’est un tueur de commerces », lance sans hésiter Mathieu Girard, qui a perdu 150 000 $ depuis janvier.

Ce dernier a vécu au cours des dernières années la réfection de l’aqueduc et la construction de la bibliothèque Monique-Corriveau ainsi que des deux tours à condos qui l’entourent.

« Je ne peux plus me battre pour ça. Je sais que certains vont se battre et je suis fier d’eux, mais moi, c’est assez », ajoute-t-il en parlant des autres commerces du coin.

Pertes importantes

Effectivement décidés à « attendre la lumière au bout du tunnel », ces commerçants voisins admettent que la situation est difficile. Les pertes sont parfois importantes et ils doivent avoir les reins solides. Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

« Juste depuis le début du mois, c’est 47 000 $ de pertes », affirme Bertrand de Lépinay, directeur du Portofino. « Je comprends qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, mais là, on espère que l’omelette va être bonne parce qu’elle nous coûte très cher. »

Les propriétaires de la Librairie La Liberté, qui a déménagé le 18 juin sur de l’Église, tentent tant bien que mal de garder le moral. Ils étaient au courant des travaux, mais n’imaginaient pas de telles conséquences.

« C’était difficile de se douter que les accès allaient être aussi compliqués », soulignent Christian et Héléna Laliberté, qui estiment la baisse de leur chiffre d’affaires à environ 50 %.

Coup de pouce souhaité

Ces commerçants auraient aimé un peu plus de soutien de la Ville dans tout le processus. Alors qu’aucune indemnisation n’est prévue (voir autre texte), certains anticipent ce qui s’en vient.

« Ils nous matraquent de travaux pendant quelques années et après, quand tout va être beau, les taxes vont augmenter. Mais ont-ils pensé qu’avec les pertes, on n’aura peut-être plus tant les moyens de payer ces hausses-là ? Peut-être qu’un congé de taxes ou une réduction pendant les travaux aurait pu aider », suggère Geneviève Bolduc-Duval, propriétaire du Crackpot Café, qui déplore que, chaque année, il y ait une tuile qui s’abat sur les petits entrepreneurs.

Le directeur du Portofino assure quant à lui que les commerçants commencent à discuter d’éventuels recours. Le propriétaire du Shack, Mathieu Girard, confirme aussi les discussions.

« On s’est dit qu’on allait se serrer les coudes et s’il y a quelque chose, on va faire front commun. On va en reparler en septembre ou octobre quand les choses vont s’être tranquillisées et qu’on pourra compter ce qu’on a perdu », soutient M. de Lépinay, sans donner plus de détails pour l’instant.

Ils sont à bout