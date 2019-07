Des règles essentielles à respecter

Au cours des prochaines semaines, alors que bien des gens seront en vacances au Québec, il se peut fort bien que plusieurs se retrouvent aux commandes d’un quad. Il faut savoir que la conduite de ces véhicules demande certaines connaissances de base.

« Que ce soit pour s’amuser sur un terrain privé ou encore pour circuler en sentiers, il y a des notions de base qui sont toujours les mêmes, souligne le directeur général de la Fédération québécoise des clubs quad, Danny Gagnon. Certaines manœuvres, si elles ne sont pas faites dans les règles de l’art, peuvent entraîner des accidents et des blessures graves. »

Histoire de vous aider, nous avons recueilli certains conseils auprès de ce spécialiste. Dans un premier temps, il a choisi des conseils pour le quad.

« Il est important de comprendre que dans le cas d’un quad (quatre roues), le conducteur a 80 % d’influence sur le comportement du véhicule, explique l’expert. Les transferts de poids sont donc très importants. Dans le cas d’une colline montante, il faut déplacer son corps vers l’avant alors que dans le cas d’une colline descendante, le poids doit se reporter vers l’arrière. Devant une pente abrupte, il faut faire descendre son passager si vous avez un quad monoplace modifié ou avec un siège ajouté si vous préférez. »

Si certains accidents se produisent dans les montées, le contrôle du véhicule peut s’avérer difficile dans les virages, si on n’agit pas de la bonne façon.

« Contrairement à ce que bien des gens croient, le transfert de poids, ce n’est pas uniquement déplacer son torse vers la gauche ou la droite. C’est plutôt un ensemble de mouvements, indique M. Gagnon. Si la courbe est vers la gauche, il faut déplacer son corps en appliquant une poussée avec la jambe droite sur l’appui-pied, alors que si la courbe est vers la droite, on y va en sens contraire en forçant avec la jambe gauche sur l’appui-pied. De cette façon, le conducteur gardera un meilleur contrôle dans les courbes. »

LE CÔTE-À-CÔTE

De plus en plus populaire, le côte-à-côte a pris une sérieuse part du marché depuis sa sortie. Aujourd’hui, on en retrouve différents modèles chez tous les fabricants, tant pour le plaisir que pour le travail.

« Même si on a une impression de sécurité accrue parce que l’on se retrouve dans un véhicule qui a un habitacle, encore là, il y a des règles à respecter, mentionne le directeur général. Il faut respecter les limites du véhicule et ne jamais se risquer dans des manœuvres qui pourraient entraîner un accident avec des conséquences fâcheuses. Les accidents les plus fréquents se produisent au moment où le conducteur pousse si loin que le véhicule va chavirer et faire plusieurs tonneaux. Tout d’abord, le port du casque est obligatoire en tout temps en côte-à-côte. Il est recommandé de toujours porter sa ceinture de sécurité. Il ne faut jamais exposer à l’extérieur de la cage de protection une partie du corps comme un bras ou un pied. Pour les véhicules qui ont des portières, il ne faut jamais conduire en appuyant son bras dessus. Oui, d’une certaine façon, ce type de véhicule hors route peut apporter plus de stabilité et il est plus facile à conduire, sauf qu’il faut toujours se rappeler que malgré ses apparences de sécurité, il a ses limites. La meilleure chose à faire est de ne pas pousser le véhicule au maximum de ses capacités, et du côté du conducteur, ce dernier doit aussi respecter ses limites. »

Personnellement, je considère que dans tous les cas, piloter un quad ou un côte-à-côte demeure une activité qui peut s’avérer dangereuse, si on pousse trop loin ses limites. Dans les deux cas, rappelez-vous toujours que le pare-choc en cas d’accident, c’est vous-même.

LA LOI

Au Québec, pour conduire un VTT ou quad, l’âge minimal est de 16 ans. Pour les conducteurs de 16 et 17 ans, il est nécessaire de suivre une formation de conduite afin d’obtenir un certificat d’aptitude délivré par la Fédération québécoise des Clubs Quad. Si un conducteur doit traverser ou circuler sur une voie publique, il doit nécessairement détenir un permis de conduire valide. Ce dernier peut prendre plusieurs formes. Ce peut être un permis pour conduire un cyclomoteur, un tracteur de ferme ou un permis d’apprenti conducteur. Dans ces trois cas de figure toutefois, le jeune conducteur doit être sous la supervision d’un autre conducteur ayant un permis de conduire valide.

Tous les véhicules doivent être immatriculés. Vous devez aussi posséder une assurance responsabilité civile d’un minimum de 500 000 $ pour les préjudices corporels ou matériels causés par la pratique du véhicule hors route.

Si vous désirez circuler en sentiers, bâtis et entretenus par les clubs membres de la Fédération québécoise des clubs Quad, vous devez vous procurer un droit d’accès auprès de votre club, chez les marchands autorisés ou en ligne auprès de la FQCQ. En vertu d’une entente interprovinciale, avec votre droit d’accès vous pouvez circuler au Québec et au Nouveau-Brunswick. Des laissez-passer journaliers sont aussi disponibles.

Donc, avant de partir en randonnée dans les sentiers, assurez-vous toujours d’avoir votre droit d’accès, votre preuve d’assurances et une pièce d’identité indiquant vote âge. Pour ce qui est des jeunes de 16 et 17 ans, ils doivent aussi avoir sous la main leur certificat d’aptitude ou d’autorisation à conduire.