BEAUCHAMP, Guy



À Saint-Eustache, le 12 juillet 2019, à l'âge de 90 ans est décédé M. Guy Beauchamp, époux de feu Anita Fournier.Il laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Carole), Diane (Robert) et Lucie (Pierre), ses 4 petits-enfants Benoit, Valérie, Patrick et Éric, ses 8 arrière-petits-enfants, son frère Claude, ses soeurs Yvette et Hélène, son amie de coeur Marie, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 27 juillet de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache.