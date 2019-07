Entrée réussie en... double

GRANBY | Après un début chancelant où elles ont concédé les premiers jeux, Leylah Annie Fernandez et sa partenaire Ariana Arseneault se sont bien ressaisies pour remporter mardi après-midi leur premier match en double au Challenger de Granby, face à la paire formée par Mia Kupres et Annabelle Xu.

Cette rencontre « toute canadienne » s’est conclue en deux manches de 6-2 et 6-3.

« Nous avons été un peu hésitantes d’entrée de jeu, a fait savoir Arseneault, mais tout est rentré dans l’ordre par la suite. On a su trouver le bon rythme et pu reprendre le contrôle du match. »

Il s’agissait seulement de leur deuxième participation ensemble.

Son tournoi favori

« Nous avons joué en double il y a quelques années, à une reprise dans la catégorie des 14 ans et moins, a relaté Arseneault. Ça faisait longtemps. Mais on se connaît très bien et il y a une belle chimie entre nous deux.

« Nos adversaires étaient plus jeunes et elles n’avaient rien à perdre. Nous étions confiantes de renverser la vapeur rapidement en étant plus combatives. La stratégie a été fructueuse.

« Et j’ai tellement apprécié l’appui de la foule. C’est ma troisième année ici et j’adore Granby. Je dirais même que c’est mon tournoi favori. »

Fernandez, elle, avait bien hâte de fouler le court central du complexe des tennis Saint-Luc.

« C’est une belle entrée en la matière, s’est exprimée la jeune sensation du tennis. Je suis contente d’être ici. Nous ne sommes pas habituées à jouer ensemble, mais on s’est bien complétées. »

Bonne préparation

Titrée à Gatineau la semaine dernière non seulement en simple, mais aussi en double avec Rebecca Marino, Fernandez a changé de partenaire à Granby.

Marino a en effet choisi de se concentrer cette semaine sur son parcours en simple.

La glace est maintenant brisée pour Fernandez, qui disputera mercredi son premier duel en simple à Granby.

« C’est une bonne préparation, a-t-elle dit. Mieux en fait qu’une séance d’entraînement. Le double, c’est aussi une compétition qu’on veut gagner. Ça nous permet notamment de parfaire notre jeu dans des situations de volées. »