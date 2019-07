Garda veut dominer le monde, mais avec un nouveau partenaire

« Les firmes d’investissement privé disent toujours qu’elles vont rester de cinq à sept ans parce qu’elles cherchent un rendement de 15 % à 20 % par année, explique-t-il. Nous, on a offert un rendement annuel de plus de 30 % depuis 2013. »

« J’ai adoré être le PDG d’une entreprise cotée, mais soyons honnête, avec l’abondance de capitaux qu’il y a dans les firmes d’investissement privé – ça déborde, ils ne savent plus quoi faire avec –, c’est certain que c’était la seule solution possible. Il y avait une abondance d’offres et il ne nous restait qu’à choisir le partenaire qui avait, selon nous, le meilleur fit culturel. »