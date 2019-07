Justin Smoak s’occupe des Indians

Justin Smoak a joué les héros en frappant le circuit égalisateur et en produisant le point de la victoire en dixième manche mardi soir, à Toronto, où les Blue Jays l’ont finalement emporté 2 à 1 devant les Indians de Cleveland.

Alors que les siens étaient menés 1 à 0 après huit manches et demie, Smoak a propulsé une balle de Brad Hand de l’autre côté de la clôture. Il s’agissait de son 17e circuit de la saison.

En 10e manche, il a tranché le débat en poussant Eric Sogard au marbre à l’aide d’un simple.

Francisco Lindor a produit l’unique point des visiteurs, en troisième manche.

La relève des Indians est venue gâcher la belle soirée de travail de Trevor Bauer, qui n’a alloué que trois coups sûrs et autant de buts sur balles en sept manches et deux tiers. Il a également retiré neuf frappeurs sur des prises.

La défaite a été portée à la fiche de Tyler Olson (1-1).

Du côté des Jays, Ken Giles a empoché la victoire (2-2).

Les Red Sox résistent face aux Rays

À St Petersburg, une poussée de trois points des Red Sox de Boston en fin de match leur a permis de l’emporter 5 à 4 devant les Rays.

À terme, c’est le point produit par Jackie Bradley fils, qui a été atteint par un lancer d’Adam Kolarek en huitième manche, qui a fait la différence.

Les Rays se sont ensuite rapprochés à 5 à 4 en neuvième manche, mais n’ont pu compléter leur remontée.

Andrew Benintendi a produit deux points pour les visiteurs tandis que Travis d’Arnaud a fait de même pour l’équipe locale, qui a accueilli 15 876 spectateurs au Tropicana Field.

Cano en grande forme

À New York, Robinson Cano est devenu, à 36 ans, le plus vieux joueur de deuxième but dans l’histoire du baseball majeur à frapper trois circuits dans un même match. Il a réussi l’exploit dans une victoire de 5 à 2 des Mets contre les Padres de San Diego.

Cano a produit les cinq points de son équipe. Il a frappé quatre coups sûrs en autant de présences à la plaque.

Un carrousel pour Turner

À Washington, le joueur d’arrêt-court des Nationals Trea Turner a réussi un carrousel contre les Rockies du Colorado.

Il s'agit de son deuxième exploit du genre contre les Rockies. Il est ainsi devenu le troisième joueur de l'histoire à réaliser un carrousel deux fois contre la même formation.

Christian Yelich des Brewers de Milwaukee a réussi le même tour de force contre les Reds de Cincinnati, l'année dernière.