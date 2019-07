La doublure de Vin Diesel blessée pendant le tournage de «Fast & Furious 9»

Un cascadeur s'est sérieusement blessé pendant le tournage de Fast & Furious 9, ce qui a retardé la production.

Vin Diesel «a dû ravaler des larmes» après avoir vu son cascadeur tomber de près de dix mètres. D'après le Daily Mail, Joe Watts a été hospitalisé des suites d'une sévère blessure à la tête après être tombé pendant une scène.

L’accident a eu lieu dans les studios britanniques de Leavesden Studios où se prépare le neuvième opus de la saga.

«Nous avons eu une blessure sur le tournage de FAST9 aujourd’hui à Leavesden avec l’un de nos cascadeurs, ont déclaré les représentants d’Universal Studios par le biais d’un communiqué. Nous avons arrêté le tournage pour la journée afin de nous concentrer sur cette situation.»

«Le cascadeur est tombé d'au moins 9 mètres, peut-être plus, a déclaré une source au Sun. Vin Diesel a été vu sur les lieux quelques secondes après, il avait l'air choqué, et tentait de ne pas pleurer. Il a vu ce qu'il s'est passé.»

Le tournage a immédiatement été suspendu, et l'équipe et les acteurs sont rentrés «en craignant le pire», ajoute la source. La chute aurait eu lieu un peu avant midi, et la police du Hertfordshire, où se trouvent les studios de Warner Bros., a diffusé un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que la tragédie frappe Vin Diesel. Sa doublure Harry O'Connor est décédée en 2002 à Prague en filmant «xXx», et son collègue de «Fast and Furious» Paul Walker est décédé à 40 ans dans un accident de voiture en 2013.

Réalisé par Justin Lin, le film rassemble Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren ainsi que John Cena.