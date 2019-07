La retraite pour Mark Sanchez

Le quart-arrière Mark Sanchez a annoncé qu’il prenait sa retraite du football professionnel, mardi.

Sanchez a indiqué sur son compte Twitter qu’il allait dorénavant agir à titre d’analyste pour les matchs de football universitaire présentés au réseau ESPN.

L’athlète de 32 ans a passé 10 saisons dans la NFL, disputant des rencontres avec les Jets de New York, les Eagles de Philadelphie, les Cowboys de Dallas, et les Redskins de Washington. Lors de cette période, il a été le quart partant des Jets, mais a dû se contenter du rôle de réserviste avec les autres formations.

En 2018, Sanchez a foulé le terrain pour deux matchs avec les Redskins, complétant 19 passes pour 138 verges. Il a également été victime de trois interceptions et de sept sacs du quart.

Si Sanchez n’a pas marqué les imaginaires avec ses statistiques et accomplissements, il a toutefois fait énormément parler de lui pour le fameux «butt fumble». En 2012, alors qu’il évoluait avec les Jets, le pivot a tenté une course dans une partie contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il est malencontreusement entré en collision avec le derrière de son coéquipier Brandon Moore, ce qui lui a fait échapper le ballon. Les «Pats» ont récupéré le ballon et inscrit un touché défensif.