Un travailleur grièvement blessé après l’incendie de son camion

TROIS-RIVIÈRES – Un camionneur a été grièvement blessé quand la cabine de son camion a pris feu après un contact avec des fils électriques mardi matin à Trois-Rivières.

En début de journée, le camionneur s’affairait à livrer de la pierre en bordure d’une voie ferrée, près du boulevard des Chenaux. Pendant les manœuvres, la benne levée a touché à des fils électriques. C’est à ce moment que la cabine du poids lourd a pris feu.

L’homme a été transporté d’urgence au centre hospitalier de Trois-Rivières. À cause de la gravité de ses blessures, on craint pour sa vie. On ignore si ses blessures sont dues à l’électrisation du camion ou aux flammes.

Les policiers ont été appelés sur place afin d’établir les circonstances exactes de l’accident. Des enquêteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) devraient aussi se rendre sur les lieux.