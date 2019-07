NAUD, Henri-Paul



Le 20 juillet 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Henri-Paul Naud, conjoint de Mme Luby Bouchard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Marie-France, ses frères et sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINT-AMABLE, QC, J0L 1N0Tel : (450) 467-4780www.salondemers.comle samedi 27 juillet 2019 dès 14h. Une liturgie suivra au salon à 17h.