MASSICOTTE, Normand



Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de M. Normand Massicotte, survenu à Montréal le 11 juillet 2019, à l'âge de 60 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Danielle, ses filles Maude et Camille, son père Jérôme Massicotte, sa mère Jacqueline Gaudet, ses soeurs Hélène (Bernard Baillargeon), Manon (Stéphane Vadnais), neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie/St-François d'Assise,6700 rue Beaubien Est, Montréal.Heures des visites: samedi le 27 juillet de 13h à 17h et de 19h à 22h, dimanche le 28 juillet de 9h à 11h.