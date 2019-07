AUBIN BOIVIN, Juliette



À Terrebonne, le 17 juillet 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Juliette Aubin Boivin.Elle laisse dans le deuil son époux, M. Denis Boivin, ses enfants Jacqueline (Michel Ouimet) et Denis junior (Élise Robitaille), ses petits-enfants Valérie (Émilie) et Philip, ses soeurs Denise et Micheline, son frère Claude (Lydia), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 27 juillet 2019 à compter de 11h à la :1284 CHEMIN ST-HENRIMASCOUCHE, QC, J7K 2N4Une cérémonie à la mémoire de la défunte aura lieu au même endroit à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.