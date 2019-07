VINCENT, Monique



De Laval, le 14 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Monique Vincent, conjointe de M. Clément Guénette.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie, sa petite-fille Alexandra, les enfants de son conjoint Joël (Stéphanie) et Jasmin (Claudia), son frère Guy et sa soeur Gisèle.La famille accueillera parents et amis lundi le 29 juillet de 13:00 à 16:00 à la :STE-ANNE-DES-PLAINESTél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.comUne liturgie sera célébrée à 15:30 au salon.Compensez l'envoi de fleurs par un don à Parkinson Québec.