TREMBLAY, Micheline (Caron)



À Boucherville, le 21 juillet 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Micheline Tremblay, épouse de feu M. Normand Caron.Elle laisse dans le deuil son fils Éric (Dominique Côté), Jannick (feu Éric Plourde), ses petits-enfants Noémie, Gabrielle et Simon-Olivier, sa soeur Claudette, sa belle-soeur Suzanne (Daniel), ses neveux et nièces ainsi que de plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 26 juillet de 14h à 19h au :À L'EST DE MONTARVILLESORTIE 19 DE LA ROUTE 132 ESTBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 19h en la chapelle du Complexe Funéraire Pierre Tétreault.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Québec ou à la Source Bleue de Boucherville.