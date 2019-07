NANTEL, Thérèse née Aubin



À Montréal, le vendredi 19 juillet, est décédée à l'âge de 89 ans, Mme Thérèse Nantel, née Aubin, épouse de feu Jean-Jacques Nantel.Elle laisse dans le deuil ses fils Normand (Marie-France Despatie) et Richard (Carole Dumas), neveux et nièces, parents et amis.Sa famille recevra les condoléances le vendredi 26 juillet de 10h à 13h au Complexe funéraire Saint-François d'Assise (Urgel Bourgie), 6700 Beaubien est, Montréal.Un merci spécial est adressé au personnel des soins palliatifs du Pavillon Rosemont de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur gentillesse, leur dévouement et leur compassion.