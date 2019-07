LOYER, Claudette



À Montréal, le 17 juillet 2019, est décédée à l'âge de 53 ans, Mme Claudette Loyer.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sandra (Steven), Alexandra, Cassandra, Simon Pierre (Myriam), ses petits-enfants: Jacques, Darren, Cristelle-Rose, Maïka, Benjamin, Kelly-Ann, Alex-Ann, Lily-Ann et Audrey-Ann, son ami de longue date Robert Arseneault ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la :LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'EGLISE, VERDUN514-769-3867(stationnement et rampe d'accès disponible)