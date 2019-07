TURCOTTE, Mariette



S'est éteinte à Blainville, le 16 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, madame Mariette Turcotte, veuve de monsieur Claude Coulombe, retraité d'Hydro Québec.Mère aimée elle laisse dans le deuil ses enfants: Bertrand (Linda), Catherine (Benoit), Pierre (Lyne) et Sophie (Yvon) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses nombreux neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à la :DES DEUX RIVESCentre funéraire de Charlesbourg7335, BOUL. HENRI-BOURASSAQUÉBEC, G1H 3E5Tél. 418 628-1486 Téléc. 418 628-3504www.coopfuneraire2rives.comle vendredi 26 juillet 2019, de 19h à 22h. Le service religieux sera célébré le samedi 27 juillet 2019 à 10h30 en l'église Ste-Famille, Ile-d'Orléans (3894 chemin Royale, Ste-Famille I.O. G0A 3P0). L'inhumation se fera au cimetière paroissial.