SENÉCAL, Alfred



À Mercier, le 10 juillet 2019, à l'âge 98 ans est décédé M. Alfred Senécal, conjoint de Mme Jeanne Jutras.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Jean- Guy (Hélène), Diane (Gilles), Yvon (Christiane), Lucie (Fernand) et Laurent, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juillet à compter de 9h à la :MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon à 11h. Inhumation à une date ultérieure.