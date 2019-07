BEAUCAGE, Lionel

À la Maison Adhémar-Dion, le 19 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé Lionel Beaucage, époux de Denyse Sicard, fils de feu Léo Beaucage et de feu Rose-Anna Racette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Suzie (Daniel), Claude, Benoit (feu Francine), Elyse (Michel), Marcel (Élaine), ses sept petits-enfants Marie-Hélène (Conrad), Marianne (Jean-François), Raphaelle (Vincent), Catherine, Charles, Samuel, Elysabeth, ses trois arrière-petits-enfants Alice, Clara et Julien, ses belles-soeurs Madeleine, Monique et son beau-frère Camilien, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce vendredi 26 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h au :Les funérailles auront lieu le samedi 27 juillet à 14h, en l'église de St-Roch-de-L'Achigan. Ouverture du salon à partir de midi.La famille remercie la Maison Adhémar-Dion pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués.Des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient grandement appréciés.