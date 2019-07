DUBÉ, Marc-Aurèle



À Repentigny, le 21 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Marc-Aurèle Dubé, époux de Lise Delisle.Il laisse également dans le deuil ses enfants Éric (Manon) et Brigitte (Jean-Pierre), ses petits-enfants Anik, Gabriel, Tommy et Annabelle, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1www.cimetieremontroyal.comle samedi 27 juillet de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie en sa mémoire dans la chapelle du complexe.