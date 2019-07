FOURNIER, Constance

(née Setlakwe)



Le 19 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Constance Setlakwe, née à Thetford Mines, épouse de M. Guy Fournier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Paul Michel et Linda (Patrick) ainsi que ses deux petites-filles Cassandra et Megan.Précédée de sa soeur feu Joan, elle laisse également ses frères Henri et Joseph, ses soeurs Christine et Barbara, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 4 août de 11h à 15h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital régional de Thetford Mines.