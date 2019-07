BOUCHARD, Monique

(née Courchesne)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Monique Courchesne, survenu à Montréal, le 16 juillet 2019, à l'âge de 93 ans.Épouse de feu Henri Bouchard, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Madeleine), François (Renée) et Céline (Jean-Claude), ses petits-enfants Mathieu, Emmanuelle, Marie-Claude et Anne-Marie ainsi que plusieurs nièces et neveux, et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juillet dès 10h à la chapelle de la Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, Ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal). Une messe en présence des cendres y suivra à 11h.La famille remercie le personnel des Appartements du Square Angus, particulièrement celui du quatrième étage pour les soins attentifs et chaleureux qui lui ont été prodigués.Enfin, toute sa vie durant, la femme libre qu'elle était s'est toujours souciée des conditions de vie des femmes. C'est pourquoi la famille suggère, qu'en lieu de fleurs, des dons à la Fondation Le Chaînon soient offerts en sa mémoire.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES514-342-8000 www.dignitequebec.com