D'AMICO, Giuseppe



De Saint-Mathias-Sur-Richelieu, le 20 juillet 2019, est décédé à l'âge de 81 ans M. Giuseppe (Joe) D'Amico, époux bien-aimé de Mme Suzanne Lavigne.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Émilie), Maryse, Stéphane et Marc (Mutjalin) ses petits-enfants Anthony et Amélia (Kim), ses soeurs Angelina (Vincenzo), Giovanna (Leonardo), Maria, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au :ST-HUBERTHeures des visites le dimanche 28 juillet 2019, 10h00 à 15h00. Les funérailles auront lieu le 28 juillet 2019 à 15h00 à l'adresse suivante:. Une cérémonie religieuse sera célébrée au même endroit.