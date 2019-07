LAGACÉ, Yvon



À Laval, le 17 juillet 2019, à l'âge 86 ans, est décédé M. Yvon Lagacé, époux de Mme Céline Lemay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Denis (Liane), Marjolaine (Daniel), Louise (Alain), ses petits-enfants, Simon (Marc-André), Vincent (Alec), Francis (Karine), Pascal (Hana), Frédéric (Émilie) Andrée-Anne, Charlotte, ses arrière-petits-enfants, Victoria, Sophie et Jax ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Laval,le dimanche 28 juillet 2019 de 10h à 15h suivra une liturgie au salon à 15h et de là au Jardin Urgel Bourgie Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.