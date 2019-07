LAFORTUNE BRUNET, Denise



À Notre-Dame de la Merci, le 20 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Denise Lafortune Brunet, épouse de feu Fernand Brunet, fille de feu Joseph Lafortune et de feu Aldea Trépanier.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Michel (Manon Paquette), Daniel (Sylvie Ducharme), Lyse (Richard Guay), Carole (Noël Morin), Richard (Suzanne Archambault), Françoys (Johanne Martin), Johanne (Luc Valade) et Lucie (Louis Lagacé), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses soeurs et de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances à :805 AVENUE SAINTE-CROIXSAINT-LAURENT, QC, H4L 3X6le vendredi 26 juillet 2019 à compter de 13h00, suivi d'une cérémonie à 13h30. La famille vous invite ensuite à vous réunir au :Informations : 514 228-1888pour une petite dégustation qui vous permettra d'échanger des souvenirs de Mme Lafortune Brunet.La famille voudrait remercier Dr Marie-Josée Caron, responsable des soins palliatifs de l'Hôpital Sacré-Coeur, ainsi que les membres des équipes de jour et de nuit des soins palliatifs de Notre-Dame de la Merci.En remplacement de fleurs, vos dons pour la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur ou à la Société de recherche sur le cancer seront appréciés.