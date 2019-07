Bonne fête, Canada

Enlevez vous ça de dans la tête, la fête du Canada n’est pas le premier juillet.

Ce jour-là, c’est le jour des déménagements. La vraie fête du pays, c’est aujourd’hui en ce 24 juillet. Levons notre café puisque le Canada a 485 ans.

Jacques Cartier, par cette belle journée chaude et ensoleillée, a planté une croix et il a écrit le texte de prise de possession.

Le voici tel qu’il a été rédigé pour François 1er, le gros commanditaire de l’affaire.

LE VRAI TEXTE

« Le XXIVe jour dudict moys, nous fismes faire une croix, de trente pieds de hault, qui fut faicte devant plusieurs d’eulx [il s’agit des indigènes de Gaspé], sur la poincte de Ventrée dudit hable ; soubz le croysillon de laquelle mismes ung escusson en bosse, à troys fleurs de lys, et dessus, ung escripteau en boys, engravé en grosse lettre de forme, où il y avait : VIVE LE ROY DE FRANCE

« Et icelle croix plantasmes sur ladicte poincte devant eulx, lesquelz la regardoyent faire et planter. Et après qu’elle fût eslevé en l’air, nous nous mismes tous a genoulx, les mains joinctes, en adorant icelle devant eulx ; et leur fismes signe, regardant et leur montrant le ciel, que par icelle estoit notre rédemption. »

ALORS...

Oubliez la confédération, la réelle prise de possession, c’était le 24 juillet 1534. Jacques Cartier qui était déjà allé au Brésil cinq ans plus tôt n’était pas un deux de pique. Une croix de 30 pieds, c’est trois étages à une époque où les pépines étaient à bras, c’était quelque chose comme dirait l’autre explorateur, Mario Lemieux.

ZLIGNE

Donc, c’est bien ça ? Le FFM, le Festival des Films pas de Monde n’a pas lieu cette année.

Avis au gouvernement. Depuis mon anniversaire (samedi), on a trouvé une nouvelle zone inondable. Mon foie.

Quelqu’un m’a écrit que j’étais une bonne personne. Moi, les menteurs, pu capable.

Trompettiste de jazz : Il joue avec ses tripes et tripe avec ses joues.

Il y a des gens qui dégoûtent même quand il ne pleut pas.

À DEMAIN

Que le beau temps soit avec vous et avec votre esprit !