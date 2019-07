ROY, Jean-Pierre



À Montréal, le 18 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Jean-Pierre Roy. Il rejoint sa mère Églantine, son père Arthur, ses frères et soeurs Maurice, André, Jeannine et Rita.Il laisse dans le deuil son frère Marcel (Madelaine), ses neveux et nièces spécialement Mélanie Roy Duquette ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 29 juillet 2019 de 10h à 13h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 13h en la chapelle du Complexe. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.