BOISSEAU, Alexandre



Le 16 juillet s'est éteint Alexandre Boisseau, fils de Marie Tardivel.Il laisse dans le deuil son père Jacques Boisseau, son épouse Binidza Cruz et ses enfants Yao et Olivia, son demi-frère Jérémie et sa demi-soeur Romy, ainsi que sa tante Françoise Tardivel.Il laisse également dans le deuil sa belle-famille Cruz-Santiago et les familles Boisseau et Tardivel.De nombreux amis et l'équipe du Café Cherrier dont il était le directeur le regretteront.La famille vous accueillera dimanche le 4 août 2019, au :3635, ST-DENIS, MONTRÉAL, QC, H2X 3L6à partir de 16 heures pour célébrer la mémoire d'Alexandre.Nous remercions spécialement le personnel du CHUM pour les soins apportés à Alexandre.