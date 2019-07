LECLAIR, Robert



À Montréal, le 16 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Robert Leclair, prédécédé de son père M. Hormisdas Leclair et de son frère Germain Leclair.Il laisse dans le deuil sa mère Alma Montour, sa conjointe Gabrielle Paquette, sa fille Sylvie (Stéphane Bernier), ses frères Maurice (Pierrette Dugré), Jacques (Pauline Morand) et Louis (Denise Veillette), sa soeur Thérèse, plusieurs neveux et nièces ainsi que tout autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juillet à compter de 18 heures. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 20h30.MONTRÉAL, QC, H1L 3K9514-353-9199www.salonfunerairelfc.com