Carmant veut interdire les jujubes et le chocolat au pot au Québec

Ceux qui attendaient l’arrivée du chocolat et des jujubes au pot sur les tablettes de la SQDC seront déçus: le ministre Lionel Carmant veut en interdire la vente au Québec, même si ces produits seront légalisés par Ottawa vers la fin de l’année.

Dans un communiqué diffusé en pleines vacances de la construction, aujourd'hui, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux juge «insuffisantes», les mesures annoncées il y a plus d'un mois par le gouvernement fédéral en vue de la légalisation prochaine des produits comestibles du cannabis et autres produits dérivés.

«Réduire la banalisation»

Souhaitant «réduire la banalisation du cannabis», le ministre caquiste a décidé de resserrer le cadre réglementaire fédéral qui doit entrer en vigueur le 17 octobre prochain. Rappelons que Santé Canada a toutefois annoncé que les produits comestibles ne pourraient se retrouver sur les tablettes avant la mi-décembre.

«Pour réduire les risques d’intoxication involontaire chez les enfants, nous proposons d’interdire la vente de produits attrayants pour ceux-ci comme le chocolat ou les jujubes», a déclaré le Dr Carmant en dévoilant les grandes lignes de son projet de règlement.

Des règles plus restrictives

Les règles qui seront appliquées au Québec ont été publiées aujourd'hui dans la Gazette officielle du Québec. Il est notamment prévu qu’il sera:

Interdit de vendre des friandises, des confiseries, des desserts, incluant le chocolat, et de tout autre produit attrayant pour les mineurs;

Permis de vendre des extraits de cannabis, mais sans ajout d’additifs ni d’aucune autre substance destinés à modifier l’odeur, la saveur ou la couleur;

Interdit de vendre du cannabis à usage topique, «pour le moment».

Un maximum de 5 mg de THC par portion

Dans ces conditions, il reste à voir sous quelle forme se présenteront les produits de cannabis comestibles dont la vente sera autorisée au Québec.

Alors que le cadre réglementaire fédéral présenté à la mi-juin fixe la quantité maximale de THC permise dans le cannabis comestible à 10 mg par emballage, le projet de règlement du ministre Carmant fait aussi une distinction entre les produits solides et liquides.

Ainsi, un produit de cannabis comestible vendu sous forme liquide au Québec ne pourra contenir plus de 5 mg de THC par emballage.

Dans le cas des produits sous forme solide, la limite de THC permise sera de 10 mg par emballage. La quantité de THC dans chaque «portion unitaire distinguable» d’un produit de cannabis comestible sous forme solide ne pourra toutefois dépasser 5 mg.