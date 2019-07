CHAPDELAINE, Louise

(née L'Ecuyer)



À Laval, le 19 juillet 2019, est décédée à l'âge de 89 ans, Mme Louise L'Ecuyer, épouse de feu Pierre-Paul Chapdelaine.Elle laisse dans le deuil ses fils François (Andrée), Jean (Martine), Pierre (Lucie) et Benoit (Geneviève), ses petits-enfants Christian, Philippe, Jasmin, Pascale, Alexandre, Nadine, Laurence, Ariane et Marilie et ses onze arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:le dimanche 28 juillet de 13h à 17h. Une cérémonie religieuse aura lieu à 17h.Vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à la Fondation de la Cité-de-la-Santé de Laval.