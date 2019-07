SÉGUIN, Christian



Le dimanche 21 juillet 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Christian Séguin, de Rigaud, fils de feu Jean-Paul Séguin et de Gisèle Paquette.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son fils Simon, ses frères Michel (Lilita) et Richard, ainsi que ses neveux et nièces. Il est parti rejoindre sa soeur Manon.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux :450-451-4421 www.aubryetfils.comle samedi 27 juillet 2019 de 10h à 14h. L'inhumation aura lieu au cimetière Ste-Madeleine de Rigaud après les visites.Un remerciement spécial à Pascale pour son dévouement.