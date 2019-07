LACHAPELLE, Jacques



À Montréal, le 28 juin 2019, est décédé M. Jacques Lachapelle, à l'âge de 93 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Andrée Laplante, ses beaux-enfants: Patrick-Michel Dagenais (Sophie Émond), Alexandra Boily, Martin-Olivier Dagenais (Debby Lyons), leurs enfants Gabriel, Thomas-Alexandre et Mikaël, son neveu Marc Lachapelle (Diane Malette), son cousin et ses cousines, son amie fidèle Katou ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges au :MONTRÉAL (QUÉBEC) H3V 1E7le mardi 30 juillet 2019 de 12h45 à 13h45 suivi d'un service religieux et de l'inhumation.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Jean-Hubert-Biermans 1er AB ainsi que madame Nicole Chabot (bénévole) pour l'accueil, l'écoute et le soutien.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Albatros Montréal.La direction a été confiée à la: