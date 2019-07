GAUTHIER, Cécile (née Daneau)



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Cécile Gauthier, survenu le 18 juillet 2019, à Châteauguay, à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil son tendre époux M. Raymond Gauthier, ses filles Renée (Jean-Claude) et Marcelle (Claude), ses petits-enfants Marie-Christine, Caroline, Dominic et Marie-Michelle (Alexi), son arrière-petit-fils à venir, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 27 juillet 2019 de 10h à 13h30, suivi des funérailles en l'Église Saint-Joachim à 14h (1 boul. D'Youville, Châteauguay).La famille tient à remercier l'ensemble du personnel de la médecine du premier Ouest, Mme Nathalie Dumont et le service d'oncologie de l'hôpital Anna-Laberge pour leur soutien et leur dévouement.En guise de témoignage, un don à la fondation Anna-Laberge serait apprécié.