MARCHAND, Roger



À Montréal, le 17 juillet 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Roger Marchand, époux de feu Pauline Gélinas.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Jacques Martineau), Denise (Josée Paquin), René (Danielle Bouvier) et Gilles (Katherine Buteau), ses petits-enfants François (Astrid), Eric (Annie), Philippe (Maude), Julien (Marie-Christine), Ariane, Steven, Kaëlle, Alexandre et Cynthia, ses arrière-petits-enfants Tara, Samuel, William, Philippe, Tristan, Alice, Liam, Anne-Rose et Adèle, ses soeurs Lucienne et Janine (Pierre Bertrand) ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis au Jardin Urgel Bourgie situé au 3955 chemin de la Côte-de-Liesse à St-Laurent,samedi le 3 août de 13h à 16h. Le service funéraire suivra au même endroit à 16h. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Laurent lundi le 5 août à 11h.